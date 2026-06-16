Гордон собралась искать мужа для Бузовой

Юрист Екатерина Гордон пожелала скорейшего выздоровления Ольге Бузовой и призвала «устроить общемировой кастинг» по выбору мужа для телеведущей, пообещав лично проверить судимости и долги у претендентов. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее Ольга Бузова серьезно повредила ногу, была госпитализирована и перенесла операцию. Артистка пожаловалась в соцсетях, что почти не спит из-за травмы колена, не может самостоятельно передвигаться, а врачи пока не говорят о сроках полного восстановления. При этом, по ее словам, о выписке из больницы «пока не может быть и речи».

Екатерина Гордон выразила уверенность, что «энергия всей России должна обратиться к Ольге Бузовой», чтобы она быстро вылечилась и нашла себе мужа.

«Она клевая, искренняя девчонка, какая есть, и вот единственное, что я ей желаю — чтобы просто ей повезло. Есть какой-то момент невезения, Господь испытывает. Вот тех, кого он не любит, он не испытывает. А Оле он дает... постоянно — то это сломает, то то не повезет. Это признак того, что человек избранный», — уверена Гордон.

Она призвала «устроить общемировой кастинг мужа для Бузовой» и пообещала, что лично будет отбирать претендентов, проверяя «судимость и долги».