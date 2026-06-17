Буланова назвала себя скуфом

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала возросшую популярность среди молодежи.

Ее слова приводит «КП-Петербург».

«Честно, для меня загадка, почему на меня ходят молодые. Мне кажется, я уже такой скуф», — призналась певица.

Исполнительница предположила, что юных поклонников могут привлекать искренность и мелодичность, которые по-прежнему ценят зрители. Кроме того, внутри Буланова ощущает себя на 25 лет.

Также артистка заявила, что хотела бы сотрудничать с рэперами и диджеями, популярными у молодых людей.

«С удовольствием записала бы с ними фит», — рассказала она.

Ранее Буланова отреагировала на сравнения с Аллой Пугачевой. Исполнительница рассказала, что нередко ей предрекали славу следующей Примадонны, однако она была недовольна таким сравнением.