Лоза сравнил Ваню Дмитриенко с осьминогом

72-летний российский исполнитель Юрий Лоза сравнил своего молодого коллегу по музыкальному цеху Ваню Дмитриенко с осьминогом-предсказателем Паулем, когда его спросили, сможет ли Дмитриенко собрать «Лужники», передает KP.RU.

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«Вы говорите про человека, которого я вообще не знаю. Мне когда начинают говорить, что сколько у него там лайков, сколько подписчиков. Я все время привожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — сказал Лоза.

Он также добавил, что лайки — не основной критерий оценки артиста. Исполнитель привел в пример джаз, где, по его словам, «лайков ноль», однако слушать этот жанр в разы приятнее, чем «раскрученного рэпера».

Ранее певец Шура признался, что любит творчество Вани Дмитриенко, Акмаля и Zivert.