Галустяну грозит штраф из-за мусора

Телеведущему Михаилу Галустяну и его команде грозит штраф в 30 тысяч рублей из-за оставленного в горах Осетии крупногабаритного мусора. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, после съемок местные жители обнаружили реквизит - коробки, пеноблоки и пластик, который тяжело вывезти из-за труднодоступности места.

«Теперь организаторам грозит штраф в 30 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды», - отмечает Mash.

Ранее стало известно, что кинокомпания «Фреш-Фильм», принадлежащая Михаилу Галустяну, лишилась более миллиона рублей из-за мошенников. По данным СМИ, генеральный директор выполнила указание преступника, который представился учредителем кинокомпании.