Стрелец оценила неожиданный поступок Собчак

Журналистка Надежда Стрелец высоко оценила публикацию Ксении Собчак, которая выложила снимки в платье морковного цвета. Этот наряд ранее стал причиной модного конфликта между Стрелец и редактором Ксенией Чилингаровой. В своем Telegram-канале Стрелец назвала поступок коллеги «очень талантливым троллингом».

Конфликт разгорелся после того, как Стрелец появилась в морковном платье на Каннском фестивале, а Чилингарова — в похожем наряде на вечеринке. Публика раскритиковала образ Надежды, а Ксению засыпала комплиментами. Поводом послужил неудачный комментарий об образе Стрелец и репост, который спровоцировал скандал.

«Ксения Анатольевна — огонь! Рада вас вдохновлять», — написала Стрелец, добавив, что бренды, сотрудничающие с ней, получат поддержку всей индустрии бесплатно, включая Собчак.

Ранее Собчак посетила Петербургский экономический форум в черных гольфах с подтяжками, молочном жакете с красной отделкой и юбке в полоску. Образ дополняли красный галстук, стильные броги, гладкий хвост с пробором посередине и классические очки.