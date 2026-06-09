Галкину* может грозить уголовный срок

Юморист Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), выступающий на частных мероприятиях украинской элиты, может попасть под уголовное преследование. Что грозит артисту, рассказал aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Напомним, что после начала спецоперации Максим Галкин* уехал из России и публично осудил специальную военную операцию. В сентябре 2022 года комика признали иноагентом. При этом в последнее время Галкин* стал чаще выступать перед богатыми украинцами на корпоративах и свадьбах. В минувшие выходные он стал ведущим на вечеринке в честь дня рождения обладательницы титула «Мисс Украина — 2019» Маргариты Паша. Также он выступил на свадьбе украинского бизнесмена Ники Ломиа.

По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, не так важна позиция хозяев мероприятия, как то, что именно публично говорил Галкин.

«Он усиленно учил украинский язык, поскольку видит украинцев в качестве своих основных зрителей. Что касается враждебных действий с его стороны, то здесь очень важно, что именно он говорит во время своих выступлений. И ничего хорошего про Россию, про нашего президента и наши символы он там не говорит», — заявил юрист.

Он отметил, что Галкин* может быть привлечен к ответственности по административной статье за возбуждение ненависти либо вражды по отношению к россиянам. Наказание здесь — штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы. Однако после привлечения к административной ответственности может наступить и уголовная.

«Это статья 282-я УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Здесь может грозить наказание от двух до пяти лет лишения свободы. А если эти высказывания еще и в сети Интернет, то срок может быть больше. Привлечь его точно можно, и не обязательно по этой статье», — пояснил юрист.

При этом уголовное дело могут возбудить могут заочно. И тогда при экстрадиции или самостоятельном возвращении в Россию Галкину* может грозить реальный тюремный срок.

Как складывалась карьера Галкина?

После своего отъезда из России Максим Галкин* давал концерты в Израиле, на Кипре, в странах Прибалтики, в Германии, Великобритании, Польше, Швеции. В 2023 году он планировал тур по США, но, по некоторым данным, не смог его реализовать.

В 2024 году артист столкнулся с отменами выступлений в ряде стран. Концерты в Таиланде и на Бали были сорваны, а в ОАЭ Галкину запретили въезд и оштрафовали на 100 тысяч дирхамов (около 2,4 миллиона рублей). Поводом стали его публичные высказывания.

А в ноябре 2025 года во время концерта в Петах-Тикве он накрыл израильский флаг украинским, что вызвало проверку со стороны Министерства национальной безопасности Израиля.

Галкин* провел корпоратив для победительницы «Мисс Украина» с конкурсами на русском языке

При этом на своих концертах Галкин часто озвучивал политические шутки, в том числе направленные против России и некоторых российских коллег. По данным на 2023 год, часть аудитории за рубежом критиковала его юмор за однообразие. На концерте в Торонто некоторые зрители уходили до окончания выступления. Не удалось Галкину* добиться и аншлагов в ФРГ.

* признан в РФ иностранным агентом.