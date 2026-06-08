Варнаву захотели признать иноагентом

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку в отношении актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы после ее совместного выступления с юмористом Максимом Галкиным* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Об этом пишет News.ru.

По словам Бородина, после выступления на дне рождения «Мисс Украина — 2019» во французском Сен-Тропе Екатерину Варнаву «нужно проверить на предмет иностранного финансирования».

«Если докажут, что оно было — признать иностранным иноагентом, это даже не обсуждается. Всех надо проверять, включая Галкина*. Понятно, что он иноагент, ему уже ничего не страшно. Он не первый раз ведет такие мероприятия», — заявил Бородин.

Он также отметил, что и к певцу Валерию Меладзе у него есть «350 вопросов».

Напомним, что весной 2023 года СМИ сообщили об отмене концертов Меладзе в нескольких российских городах после скандала на выступлении в Дубае. Там он со сцены поддержал лозунг украинских националистов. На Меладзе обрушилась волна хейта.

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* Признан в России иностранным агентом.