Боня рассказала об аборте

Блогерша Виктория Боня рассказала, что сделала аборт в 18 лет. Об этом она заявила в разговоре с блогершей Маницей Хашбой, видео доступно на ее YouTube-канале.

Блогерша уточнила, что тогда состояла в отношениях с предпринимателем Евгением Суворовым. «Я делаю тест и узнаю, что я беременна. Он прилетает на следующий день и говорит: "Ты должна сделать аборт"», — поделилась подробностями Боня. При этом, по словам инфлюэнсерши, до этого возлюбленный утверждал, что хотел с ней ребенка.

После этого блогерша сделала аборт. Она призналась, что случившееся стало для нее травмой и принесло много боли. Поведение же Суворова Боня назвала предательством.

Ранее блогерша в слезах записала обращение к подписчикам. Она рассказала, что ее кошка Мурка находится в тяжелом состоянии из-за опухоли. Боня добавила, что ее питомец практически ничего не ест.