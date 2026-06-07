Галкина* обвинили в измене Пугачевой

Иноагент Максим Галкин* опубликовал в соцсетях фото, на котором похвастался «кубиками» пресса. После этого пользователи заявили, что он изменяет Алле Пугачевой, пишет КП.

В комментариях отмечают, что Галкин* «наплевал» на чувства жены, которая «заперта в четырех стенах на Кипре», и больше не имеет статуса суперзвезды.

Часть подписчиков уверена, что комик завел роман на стороне и изменяет Пугачевой.

«Скоро бросит старенькую Пугачеву», «Алла Борисовна, отберите у него телефон», «Мужик к чему-то готовится», «Похоже, пришло понимание, что нужно искать новую звезду», «Интересно, Алле Борисовне это нравится? — пишут комментаторы.

КП добавляет, что Галкин* «активно колесит с гастролями по Европе и наслаждается жизнью вдали от жены».

Ранее Галкин* заявил, что не использует анаболические стероиды.

* признан в России иностранным агентом