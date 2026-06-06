Долину могут выдворить с берега ручья в Подмосковье

Правоохранительные органы могут выдворить известную певицу Ларису Долину с берега ручья в Подмосковье, пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, общественники уже отправили запрос в МВД. Сотрудники ведомства выяснят, кто сбрасывает из ее пруда сточные воды в прибрежную защитную полосу ручья.

Ранее сообщалось, что саратовский предприниматель Глеб Рыськов направил в прокуратуру жалобу в отношении Долиной.

Бизнесмен обвинил артистку в незаконном строительстве искусственного пруда площадью 230 квадратных метров в Подмосковье на охраняемой прибрежной полосе безымянного ручья, что прямо запрещено Водным кодексом.

Рыськов отметил также, что участок, принадлежащий Долиной, был незаконно сформирован в пределах 20-метровой береговой полосы, которая по закону является общедоступной и не может находиться в частной собственности.

Бизнесмен призвал прокуратуру провести проверку, привлечь исполнительницу к административной ответственности и обязать ее ликвидировать пруд, восстановить рельеф и рекультивировать почву.

Кроме того, Рыськов заявил, что следует освободить береговую полосу от частных владений.