Ольга Бузова станцевала в «голом» купальнике

Ольга Бузова поделилась в соцсетях серией сторис, в которых танцует и поет. Для видео певица выбрала эффектный сценический образ: блестящую сетку, надетую поверх телесного купальника, создающего «голый» эффект.

© Соцсети

В кадре Бузова пластично двигается под музыку, сочетая танец с вокалом. Артистка сделала акцент на визуальной эстетике образа и динамике выступления, продемонстрировав красивую форму и уверенную подачу.

© Соцсети

Певица ранее показала фото на теннисном корте: ранее она рассказывала, что начала заниматься большим теннисом и делилась кадрами тренировок. Образы Ольги Бузовой традиционно вызывают активное обсуждение в сети — поклонники отмечают ее смелость и умение эффектно подать себя.