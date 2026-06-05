Хилькевич появилась на ПМЭФ в грязном пиджаке

Анна Хилькевич столкнулась с неловкой ситуацией на ПМЭФ. На помощь пришли сопровождающие.

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Анна Хилькевич посетила Петербургский международный экономический форум, однако ее выход в свет оказался не без казуса. Актриса появилась на мероприятии в белом пиджаке, который в какой-то момент оказался испачкан.

Звезда поделилась происходящим в соцсетях, опубликовав кадры, на которых помощник помогает ей привести образ в порядок. На видео видно, как пятна аккуратно пытаются удалить салфеткой прямо перед выходом.

© соцсети

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Несмотря на неловкую ситуацию, Хилькевич отнеслась к произошедшему с юмором. Она не стала скрывать инцидент и показала закулисье подготовки.