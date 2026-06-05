Дмитрий Борисов спровоцировал слухи о тайном отцовстве

Телеведущий заявил, что у него есть ребенок. Но забыл упомянуть о важном нюансе.

40-летний Дмитрий Борисов снова спровоцировал слухи о том, что у него есть ребенок. Генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть» на сей раз не стал отнекиваться на вопросы, его ли это сын на новом видео. Завидный холостяк сделал неожиданно откровенное признание, чем вызвал переполох среди подписчиков.

В своем блоге шоумен опубликовал ролик, на котором ведет за руку маленького мальчика, который везет чемодан. Борисов пояснил, что в отличие от многих своих коллег не отправился на ПМЭФ в Санкт-Петербург, а решил провести время в уютном отеле Подмосковья. На кадрах Дмитрий релаксирует в бассейне, танцует в гостиничном номере, играет в боулинг, словом проводит время в своем удовольствие. Поклонники порадовались за выбравшегося на природу кумира, но многих волновал один вопрос: что за малыш постоянно фигурирует на странице Борисова. Официально у него нет супруги и детей, но именно этот мальчик регулярно появляется на фото и видео телеведущего.

«Это ваш сыночек?», — в лоб спросили фолловеры. «И мой тоже», — ответил Дмитрий. «Чудесный», «Мальчишка славный», — порадовались за звезду поклонники.

Ранее уже звучали предположения, что Борисов тайно стал отцом. Однако предполагаемая мама мальчика, которому Дмитрий уделяет столько внимания, замужем за другим мужчиной. Это давняя подруга шоумена. И теперь он, видимо, стал другом семьи и охотно проводит досуг в ее компании. Фанаты не теряют надежды, что вскоре телеведущий станет папой по-настоящему. Он явно умеет и любит общаться с детьми и станет замечательным родителем.