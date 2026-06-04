Слава вернулась к бывшему после измен

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) после скандалов, громких обвинений, упреков вернулась к гражданскому мужу Анатолию Данилицкому. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, пара время от времени громко ссорится, расходится, затем сходится вновь.

В прошлом году причиной для разрыва послужили резкие обвинения со стороны Славы в бесконечных изменах и «гареме» из любовниц, отметили журналисты.

«Его любовницы, мне кажется, находятся в каждом городе, куда мы сейчас поедем в рамках тура. Мне кажется, я для них буду выступать. Счастлива за его либидо — 73 года все-таки. Я считаю, молодец», — отметила тогда Сланевская.

По мнению артистки, измены со стороны любимого человека — наказание ей за то, что когда-то увела бизнесмена из семьи.

Слава твердила, уточнили авторы статьи, что никогда не вернется к «предателю», найдет новую любовь.

Вместе с тем, она все же вернулась к Данилицкому, подтверждением чему стали трогательные кадры пары в соцсетях.

Обозреватели констатировали, что причиной для возобновления отношений могло послужить и то, что певица завязала с алкоголем, посвежела, похорошела.