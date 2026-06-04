«Я этого ждал»: Дава рассказал об отцовстве

Российский блогер и актер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) рассказал на премьере сериала «Двойная жизнь Ми», что роль отца далась ему легко, потому что он всегда хотел стать папой, передает «Звездач».

По его словам, это желание заложено в нем, и он «этого ждал». Артист подчеркнул, что ничего не наигрывал, а просто проживал эмоции. Также Давид признался, что начал вести стримы благодаря супруге, певице Мари Краймбрери. Именно она наставила его «на путь истинный». При этом сама Мари не любит сниматься, и даже муж не может ее заставить.

В марте 2025 года стало известно о свадьбе Краймбрери и Давы. Они стали родителями в мае того же года. Блогер объяснил нежелание показывать дочь в социальных сетях заботой о ее будущем.

По словам 33-летнего Давы, они с супругой, 33-летней певицей оберегают девочку от медийного пространства. Дава подчеркнул, что ребенок должен вырасти и самостоятельно определиться со сферой деятельности, не сталкиваясь с навязанным публичным вниманием с самого детства.

Он также поделился опытом отцовства и призвал молодых родителей не бояться трудностей. Дава признался, что рождение первенца принесло ему абсолютное счастье и стало мощным стимулом для увеличения заработка.