Бывшему продюсеру Газманова вновь продлили арест

В Москве Басманный суд продлил арест бывшему продюсеру Олега Газманова Филиппу Россе. Об этом сообщает ТАСС.

Судья постановила продлить срок ареста обвиняемомоу по делу о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав на два месяца. Он останется под стражей до 5 августа.

На заседании представитель следствия заявила, что вина фигуранта подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и протоколом очной ставки с Газмановым.

По данным агентства, Олег Газманов является потерпевшим. Ущерб по делу его бывшего продюсера составил более восьми миллионов рублей.

В начале марта суд отправил Россе в СИЗО.