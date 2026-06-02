Алсу рассказала о выборе дочерей

Алсу, как известно, не только популярная певица, но и многодетная мама. У нее две старшие дочери и сын. Артистка призналась, что в жизни одной из ее дочерей — Микеллы — в этом году случилось важное событие.

Как оказалось, в этом году Микелла заканчивает школу. Впереди — взрослая жизнь.

— У Микеллы последний звонок в этом году, выпускной, — объясняет артистка. — Все экзамены уже позади, слава Богу. Теперь можно расслабиться и выдохнуть. Сейчас готовимся к выпускному: она уже собрана. Платье купили красивое, каблуки.

Артистка говорит, что свыкнуться с мыслью, что ее дочки так быстро выросли, непросто.

— Я в шоке, что у меня такие взрослые дети, — говорит артистка. — Сафина (в этом году ей исполнится 20 лет. — Прим. авт.) уже в университете учится, Микелла сейчас будет поступать. Короче говоря, жизнь летит.

По словам Алсу, идти по ее стопам дочки пока не намерены. Микелла в свое время занималась творчеством и участвовала в телевизионном вокальном шоу. Но после школы планирует развивать себя не в творческом направлении. Сама Алсу не против выбора дочери.

— Микелла у нас в бизнес пойдет, — делится звезда. — Экономика и все, что с этим связано. А старшая дочь — в науку.

Алсу признается, что смогла выстроить с детьми доверительные отношения. Они ее воспринимают не как звезду, а, в первую очередь, как любящую маму, которая всегда поддержит и, в случае чего, поможет советом. И певицу это очень радует.

Сама звезда обещает вскоре порадовать новыми творческими работами. К слову, Алсу призналась: несмотря на огромный опыт выступлений, перед каждым из них она волнуется.