Дима Билан объяснил, почему не женился на Елене Кулецкой

Певец встречался с моделью длительное время. Он даже делал ей предложение, но до свадьбы дело так и не дошло

Дима Билан рассказал о причинах, по которым не состоялся его брак с моделью Еленой Кулецкой, с которой он встречался в конце 2000-х.

Певец отметил, что сделанное им предложение было спонтанным и возникло на эмоциях после победы на «Евровидении» в 2008 году.

По словам артиста, в тот период он не был готов к семейной жизни и не давал конкретных обещаний. При этом Билан подчеркнул, что с уважением относится к бывшей возлюбленной и до сих пор тепло о ней отзывается.