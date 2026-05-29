Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

Звезда шоу Comedy Club на канале ТНТ Андрей Бебуришвили объявил об уходе из проекта.

Об этом комик сообщил в своем Telegram-канале.

«Я больше не резидент Comedy Club, всем спасибо и не унывайте», — написал Бебуришвили.

При этом он не назвал причину, по которой покинул шоу.

В мае 2025 года Бебуришвили признался, что у него возникало желание уйти из Comedy Club. По словам комика, от этого решения его отговаривал другой резидент проекта Павел Воля.

Отдавший пять миллионов рублей мошенникам комик раскрыл подробности обмана

Бебуришвили в студенческие годы был капитаном команды КВН «Оптимус Прайм». В 2014 году он одержал победу в шоу «Comedy Баттл» на ТНТ и стал резидентом Comedy Club. В 2022 году комик начал вести Comedy Club, заменив в этой роли юмориста Гарика Харламова.