Кошкина и ее мама подставили сестер Авериных

Конфликт Яны Кошкиной и ее мамы Марго с сестрами Авериными выходит на новый уровень. Как сообщает Starhit, в новом выпуске шоу «Сокровища императора» на ТНТ спортсменки обвинили своих оппоненток в желании отомстить, что подметили даже ведущие.

Ранее Марго публично унизила Дину и Арину Авериных, отметив, что они не взяли Олимпийское золото, хотя все называют их чемпионками. Яна предупреждала маму, что у таких высказываний будут последствия, однако та все же озвучила свое мнение. Поклонники проекта разделились на два лагеря: одни Марго поддержали, другие назвали поведение несправедливым к девушкам, поскольку их пытаются дестабилизировать на шоу, где они являются фаворитами.

По информации издания, в восьмой серии Аверины обвинили оппоненток в желании отомстить. Кошкина опровергла такие намерения.

«В нашей семье категорически не допустимы такие слова как месть. А когда такие молодые девчонки кидаются такими громкими словами — мне кажется, что у них не совсем что-то доброе внутри. Не припомню, чтобы хоть раз внутри мы друг другу мстили, воевали», — заявила она.

На этом момент не выдержала Ольга Бузова. Она прямо спросила у Кошкиной и ее матери — пытаются ли они усложнить жизнь команде голубых. После этого Яна сделала вид, что не понимает, о чем речь.

«Мы не то, что пытались, мы это сделали. Мы достали свиток, в котором выпало разделение. И решили отдать его… очень неожиданно, конечно, но голубым», — сказала актриса с улыбкой. Ее мать добавила, что это была «не месть, а от души».

Завершил конфликт Михаил Галустян. Он отметил, что если Кошкина и не произносит слово «месть», то это не означает, что она не может ее делать.