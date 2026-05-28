Роскошная вилла Дмитрия Диброва резко подешевела

Телеведущий Дмитрий Дибров снизил цену на свою виллу в элитном поселке «Успенские Поляны» (деревня Лапино) с 570 до 499 миллионов рублей, сообщает Shot. Особняк выставлен на продажу более полугода, но покупателей не нашлось.

© Telegram-канал Shot

Двухэтажный дом площадью около 500 квадратных метров (с пристройками и дополнительными зонами — более 1200) включает восемь комнат, три кухни, гардеробные, сауну, бассейн, террасу для барбекю, мансарду и цокольные этажи. Внутри сделан дорогой дизайнерский ремонт.

Дибров построил виллу 17 лет назад и назвал Villa Paulina в честь бывшей жены Полины, с которой прожил 16 лет. Пара официально развелась 25 сентября. Телеведущий признался, что продает дом из-за боли после расставания. Он оставил бывшей супруге без доли в недвижимости.

Сейчас Дибров не комментирует личную жизнь. Он воспитывает двоих сыновей-подростков. Недавно телеведущий посадил одного из них за руль Ferrari, объяснив это желанием уберечь сына от «культа роскоши» и «дьявольского соблазна».