Мороз рассказала о тяжелом периоде дочери

У актрисы Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова есть 15-летняя дочь Анна. После развода родителей девочка осталась жить с матерью, но много общается с отцом и часто проводит с ним время. Анна увлекается чтением, переживает за школьные оценки, обсуждает с отцом литературу, а с матерью — кино. Однако переходный возраст дает о себе знать, пишет «СтарХит».

В интервью Наталье Подольской актриса призналась, что пубертат проходит волнообразно. Иногда у дочери резко меняется настроение, появляются переживания из-за друзей, она начинает отстаивать личную территорию. Однажды после долгого разговора Анна заявила, что разочарована в матери и что та не оправдала ее ожиданий. Мороз ответила, что не обязана оправдывать чьи-то ожидания, и закрыла дверь. Позже они помирились.

Актриса отметила, что серьезных конфликтов в их семье пока не было. Она понимает, что это процесс роста дочери, и старается не взрываться эмоционально. По словам Мороз, Анна достаточно деликатна, чтобы сильно ее ранить.

Сама актриса, которой 42 года, пока не замужем и не афиширует личную жизнь. Богомолов уже почти семь лет женат на Ксении Собчак, воспитывает ее сына Платона, но не забывает и о родной дочери.

Мороз считает себя более строгим родителем, чем бывший супруг. Ее тревожит увлечение Анны писательством — актриса опасается, что это занятие не принесет дочери достатка, к которому она привыкла. Богомолов, напротив, призывает не давить на девочку и позволить ей самой принимать решения. При этом в принципиальных вопросах воспитания у них нет разногласий.