Певец Егор Булаткин, известный как Егор Крид, стал крестным отцом. Кадрами с церемонии крещения артист поделился в социальных сетях.

На опубликованных снимках Егор Крид находится в храме вместе в маленькой племянницей Оливией-Александрой и ее родителями.

В октябре глава Башкортостана Радий Хабиров присвоил Егору Криду почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Незадолго до этого Крид дал успешный концерт в Уфе на площадке «Уфа Арена», собрав более восьми тысяч зрителей. Глава республики Радий Хабиров высоко оценил профессионализм певца, его песни и уважительное отношение к аудитории, отметив, что музыкант «без фальши и в личности, и в творчестве». Встреча главы региона и артиста прошла в Доме Республики, где было принято решение о присвоении почетного звания.

30 сентября Крид рассказал, что лично познакомился с сыном президента США Дональдом Трампом — младшим. По его словам, они «отлично провели время на форуме, круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще».