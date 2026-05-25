Жена Мота сообщила о серьезной травме

Жена автора-исполнителя песен Мота (настоящее имя — Матвей Мельников) Мария Мельникова получила перелом таранной кости. Об этом она сообщила в своем блоге, передает «Звездач».

По словам Мельниковой, ближайшие три недели ей нельзя танцевать и наступать на ногу. При этом разрешены занятия на подвесном оборудовании — пилатес на реформерах и балет на весу.

Мария Мельникова (в девичестве Гураль) родилась 17 января 1991 года во Львове. В детстве она занималась бальными танцами с семи лет, посвятила этому полтора десятилетия. После школы поступила в киевский вуз. Студенткой начала карьеру в модельном бизнесе: заняла второе место на конкурсе «Мисс Львов», затем сотрудничала с брендами House of CB, Dior, Armani, Guerlain, Calzedonia, Erborian, участвовала в показе Igor Chapurin. Весной 2020 года снимки модели украсили обложку Cosmopolitan.

В соцсетях Мария познакомилась с рэпером Матвеем Мельниковым — он написал ей в 2014 году. С 2016 года пара стала жить вместе, в Таиланде артист сделал предложение. Свадьба состоялась весной 2017 года. В январе 2018 года у пары родился сын Соломон.