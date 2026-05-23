После неожиданных извинений Соловьева Виктория Боня призналась, что пережила сильный стресс. Ей поступали угрозы и сообщения от разных людей.

В конце апреля Виктория Боня провела прямой эфир с телеведущим Владимиром Соловьевым, в ходе которого он публично извинился за прежние оскорбления. Боня призналась, что не ожидала такого поворота — она готовилась к продолжению конфликта и собиралась защищаться, потому что считала, что Соловьёв будет продолжать нападать.

«Я плохо себя чувствовала: у меня постоянно болела голова, я чувствовала напряжение. Я думала, сейчас начнётся рубилово, а он говорит: „Ну, я должен извиниться“. И у меня картинка поплыла. Я даже в соцсетях проводила опрос — почти 100 000 человек думали, что он не извинится», — рассказала Боня в интервью Надежде Стрелец.

По словам Виктории, зрители надеялись не на примирение, а на дальнейшее обострение конфликта: многим хотелось «крови и мяса», чтобы они с Соловьёвым продолжили обмениваться обвинениями и оскорблениями. Но этого не случилось.

Боня также поделилась, что после разгоревшегося в соцсетях видеообращения к Владимиру Путину у неё появилось много новых и старых недоброжелателей. Ей приходили сообщения о том, что в «кругах влиятельных людей» якобы обсуждали, что «Боню надо убирать». По словам экс‑участницы «Дома‑2», такие сообщения возмутили её: «Каждый кусок говна пытается примазаться к ситуации, думает, что он там на что-то влияет... Кто ты такой вообще?»

Виктория живёт в Монако уже 15 лет, и это тоже вызывает у неё критику — некоторые упрекают её за «удобное проживание за границей». Боня напомнила, что её бизнес и основная часть доходов по‑прежнему связаны с Россией, а также отметила, что не обязана объяснять, где жить и почему: человек может выбирать место жительства по своему усмотрению.