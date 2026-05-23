Муж Бородиной оказался миллионером

Роскомнадзор отсудил у блогера Николая Сердюкова, супруга Ксении Бородиной, 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник".

Как утверждает СМИ, речь идет о неуплате обязательных отчислений в размере 3 % от доходов с рекламы, которые блогеры должны перечислять раз в квартал.

"Светский хроник" уточняет, что таким образом рекламный доход Сердюкова за квартал составляет около миллиона рублей.

Бородина в августе 2024 года перестала скрывать отношения с Николаем Сердюковым. Звезда подчеркивала, что их роман начался после съемок "Последнего героя", где мужчина был участником, а она - ведущей.

7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке, 3 июня 2025 года они официально зарегистрировали отношения, а масштабное торжество устроили 23 июня. Бизнесвумен говорила, что мечтает родить ребенка от возлюбленного, но не торопит события.

Знаменитость воспитывает двоих детей: 16-летнюю Марусю от предпринимателя Юрия Будагова и 10-летнюю Теону от бизнесмена Курбана Омарова.

В начале марта Бородина показала в Instagram подарок, который получила от супруга на день рождения. Сердюков вручил жене корзину с цветами и кольцо с драгоценными камнями. На фото телеведущей также были пакеты от люксового бренда Chanel.