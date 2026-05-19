Экс-участница «Фабрики звезд» стала оперной певицей

Бывшая участница «Фабрики звёзд» Саша Балакирева кардинально сменила творческий путь и сегодня выступает как оперная исполнительница, а также работает в сфере озвучивания аниме.

Более 20 лет назад артистка, известная тогда как «девочка-панк», дошла до финала популярного музыкального шоу. В её биографии были дуэты с Андреем Губиным, участие в группе «КуБа» и работа на телевидении, однако со временем она ушла в академическую музыку.

Сейчас Балакирева, которой 39 лет, развивает карьеру оперной певицы и активно возвращается к публичности через соцсети. Поводом для этого стали вирусные ролики с её участием в TikTok.

При этом молодая аудитория чаще узнаёт её не как певицу, а как голос актрисы дубляжа: она участвовала в озвучке музыкальных партий в аниме «Красавица и дракон», а также записывала версию саундтрека к One Piece.

