Гогунский публично обратился к дочери

Актер Виталий Гогунский публично обратился к своей дочери Милане и признался, что мечтает восстановить с ней отношения. Как сообщает «Пятый канал», на «Шоу Воли» на телеканале ТНТ он признался, что тяжело переживает длительную разлуку с 16-летней девочкой.

По словам Гогунского, сложности в их общении начались после его расставания с матерью девочки Ириной Маирко. По его словам, это непростой период в его жизни.

«Хочу сказать, Милана, что я тебя очень люблю. Вот. Мне очень тяжела наша с тобой разлука. <…> Я просто уверен, что мы скоро с тобой увидимся и будем общаться», — заявил актер.

Гогунский также отметил, что внимательно следит за творческими успехами Миланы и считает ее талантливой. Он уверен, что его дочь добьется международного признания. Также актер попросил Милану не держать обиду на мать, подчеркнув, что уважает Ирину.

Напомним, что бывшие супруги уже несколько лет конфликтуют как из-за личных вопросов, так и из-за финансовых разногласий. Маирко пытается через суд доказать, что актер якобы скрывает часть своих доходов и добиться выплаты по алиментам. Сама Милана практически не поддерживает связь с Гогунским.