Пригожин оценил итоги «Евровидения»

Илья Родин

Известный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не знает, зачем России возвращаться на музыкальный конкурс «Евровидение», не видит никаких причин для такого шага, пишет ТАСС.

Юбилейный, 70-й, музыкальный конкурс «Евровидение» завершился 17 мая в Австрии. Победительницей стала болгарская певица DARA с песней Bangaranga. Композиция набрала 516 баллов, опередив ближайшего конкурента из Израиля на 173 балла.

Руководитель конкурса Мартин Грин дал ряд интервью прессе, и в одном из них допустил возвращение российских исполнителей на конкурс: «теоретически, да».

Пригожин заметил, что в последних конкурсах побеждали не песни, а политические интересы.

В частности, напомнил продюсер, многие страны возражали против того, чтобы в конкурсе принимал участие Израиль. Несмотря на это, исполнитель отправился на «Евровидение», его участие отстояли.

«Думаю, с нашей стороны будет просто неприлично соглашаться на их условия и возвращаться в конкурс. Не знаю, что должно произойти, чтобы это могло быть уместным», — подчеркнул Пригожин.

По его мнению, организаторам следует приложить усилия к тому, чтобы уговорить Россию вернуться. Он добавил, что россиянам не нужны «тухлые заявления» европейцев, подачки с их стороны.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Светлана Журова выступила против возвращения российских артистов на песенный конкурс.

«Раньше я смотрела Евровидение на определенных этапах, но это было, пока там не началась вакханалия. После этого желание смотреть уменьшилось в разы», — заметила парламентарий.

По ее мнению, популярность конкурса резко упала, от него «нет никакого толку» исполнителям.