Пригожин оценил итоги «Евровидения»

Известный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не знает, зачем России возвращаться на музыкальный конкурс «Евровидение», не видит никаких причин для такого шага, пишет ТАСС.

Юбилейный, 70-й, музыкальный конкурс «Евровидение» завершился 17 мая в Австрии. Победительницей стала болгарская певица DARA с песней Bangaranga. Композиция набрала 516 баллов, опередив ближайшего конкурента из Израиля на 173 балла.

Руководитель конкурса Мартин Грин дал ряд интервью прессе, и в одном из них допустил возвращение российских исполнителей на конкурс: «теоретически, да».

Пригожин заметил, что в последних конкурсах побеждали не песни, а политические интересы.

В частности, напомнил продюсер, многие страны возражали против того, чтобы в конкурсе принимал участие Израиль. Несмотря на это, исполнитель отправился на «Евровидение», его участие отстояли.

«Думаю, с нашей стороны будет просто неприлично соглашаться на их условия и возвращаться в конкурс. Не знаю, что должно произойти, чтобы это могло быть уместным», — подчеркнул Пригожин.

По его мнению, организаторам следует приложить усилия к тому, чтобы уговорить Россию вернуться. Он добавил, что россиянам не нужны «тухлые заявления» европейцев, подачки с их стороны.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Светлана Журова выступила против возвращения российских артистов на песенный конкурс.

«Раньше я смотрела Евровидение на определенных этапах, но это было, пока там не началась вакханалия. После этого желание смотреть уменьшилось в разы», — заметила парламентарий.

По ее мнению, популярность конкурса резко упала, от него «нет никакого толку» исполнителям.