Здоровье известной певицы Аллы Пугачевой изрядно пошатнулось в последнее время, при ходьбе она стала опираться на трость, пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, муж исполнительницы, комик Максим Галкин* (внесен в список физлиц-иноагентов в РФ) старается как можно больше времени проводить с 77-летней женой.

На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, юморист вместе с певицей идет по набережной кипрского Лимасола, поддерживает жену под руку.

Комментаторы отметили, что Пугачева сильно сдала, «согнулась в три погибели», старенькая стала совсем. «Восьмой десяток, чего ожидать», констатировали подписчики.

Сама артистка не скрывает, что у нее болят ноги, что она мечтает лишь о том, чтобы стенты (специальные конструкции в сердце) не выпали, пояснили журналисты.

