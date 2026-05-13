Пригожин назвал «Евровидение» шлаком

Продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал вокальный конкурс «Евровидение». Его слова передает ТАСС.

Супруг певицы Валерии назвал мероприятие политизированным и «утратившим связь с музыкой».

«Его давно политизировали, когда дали право одной стране участвовать, а другой — нет. Конкурс давно превратился в шлак», — заявил Иосиф.

Он также подверг критике любые ограничения в сфере культуры, назвав их «безобразием».

«Я считаю, что это позор, "Евровидение" для меня остается позорным мероприятием», — добавил он.

Ранее медиаменеджер сравнил Филиппа Киркорова с гладиатором, который не замечает препятствий на пути к цели. Пригожин также пожелал певцу оставаться «неугомонным».