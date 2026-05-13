Дана Борисова сообщила о пополнении в семье

Телеведущая Дана Борисова рассказала в беседе с kp.ru, что ее бывший гражданский муж, бизнесмен Максим Аксенов, снова стал отцом.

По словам Борисовой, у Аксенова родился сын. Телеведущая отметила, что ее дочь Полина счастлива появлению брата. Знаменитость добавила, что Аксенов стал очень много времени уделять их общей дочери и поддерживать ее финансово.

"Она наслаждается тем, что у нее есть маленький братик и сестра, потому что там девочка тоже очень маленькая. В плане семейной поддержки и семейной любви она очень счастлива", — поделилась телеведущая.

Борисова назвала новую жену Аксенова очень хорошей и приятной женщиной, которая не препятствует общению бизнесмена и дочери.

"Она в этом плане поддерживает, чтобы папа с ней общался", — рассказала знаменитость.

По словам Борисовой, в ее личной жизни также произошли изменения. Она рассталась с мужчиной, с которым находилась в гостевом браке.