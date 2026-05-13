Петросян закодировал Киркорова

Певец Филипп Киркоров рассказал на вечеринке по случаю 59-летия, что юморист Евгений Петросян закодировал его во второй раз. Его слова передает kp.ru.

"Евгений Ваганович у нас экстрасенс. Он закодировал меня сегодня от курения", — поделился артист.

Петросян отметил, что в первый раз у него получилось "по-дилетантски", так как в итоге Киркоров вернулся к вредной привычке. Певец уточнил, что у него усугубилась зависимость от курения после кончины его отца Бедроса. Тогда Петросян впервые его закодировал.

"Но потом я снова сорвался. Когда я понял, что мне 59, меня накрыло очень сильно. Как-то я не ассоциирую эти цифры с собой. Сегодня, когда дети меня поздравляли с днем рождения, я хотел на торте, как это сейчас модно у блогеров, поменять цифры. Потом думаю: "Ой, это слишком". Ну, дал себе зарок, что доживу как минимум до 95!" — рассказал исполнитель.

Петросян отметил, что знает Киркорова с пеленок. Он вспомнил, как встречал мать артиста из роддома. Юмористу не верится, что в следующем году певцу будет 60 лет.