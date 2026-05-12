В Москве задержали певицу Линду

Оперативники задержали известную певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) для допроса по делу о мошенничестве. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник.

По данным газеты, оперативники также наведались в компанию «Профит», принадлежащую известному музыкальному издателю Андрею Черкасову.

Бизнесмен по совместительству является генеральным директором издательства «Джем», с начала марта находится в СИЗО по делу о крупном мошенничестве — за попытку заблокировать фильм «Руки Вверх!» на стриминговых сервисах.

Обыски в офисе, заметили журналисты, предположительно связаны с арестом Линды. Следователи подозревают ее в том, что артистка вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на те песни, которые исполняла на концертах.

По данным авторов статьи, ранее эти права были у известного продюсера Максима Фадеева.

Телеведущая, блогер Ксения Собчак уточнила, что правоохранители в 7 утра пришли с обыском к певице Линде и саунд-продюсеру Михаилу Кувшинову. Она добавила, что происходящее может быть связано с давним конфликтом певицы и Фадеева.