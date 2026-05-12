Звезда «Ворониных» высказался о смерти Александрова

Заслуженный артист России Вадим Александров был замечательным человеком и достойным актером. Как сообщает News.ru, об этом заявил звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников.

Напомним, что Александров скончался 8 мая на 88-ом году жизни. По словам близких, актер захотел поесть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился головой. Артиста обнаружили только через три дня.

«Вадим Александров был чудесным, просто замечательным человеком и артистом. Очень удобно и приятно было работать с ним на площадке. Он был представителем старой актерской школы. Александров достойно нес ее традиции в сегодняшнее современное искусство», — заявил Дужников о коллеге.

Актер назвал смерть Александрова потерей. Он выразил соболезнования родственникам артиста.