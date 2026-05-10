Виктория Боня возмутилась тратами дочери

Виктория Боня рассказала о конфликте с дочерью Анджелиной во время отдыха в Куршевеле. По словам телеведущей, разногласия возникли из-за отказа девочки снять короткий видеоблог для её соцсетей.

Боня призналась, что была возмущена таким поведением и решила поговорить с дочерью о ценности денег и ответственности за комфортную жизнь. В разговоре она напомнила, что сама в подростковом возрасте подрабатывала на рынке, чтобы помогать семье.

«У тебя есть всё, Анджелина! Я тебя заставляю семечками что ли торговать на морозе? Я злюсь, потому что хочу, чтобы ты в будущем умела зарабатывать. Если ты ведёшь роскошный образ жизни — его нужно отрабатывать», — заявила Боня.

Телеведущая также отметила, что отец Анджелины еженедельно переводит ей около 25 евро, однако расходы девочки значительно выше. По её словам, только на питание в поездках дочь может тратить до 50–60 евро в день.

Конфликт, по словам Бони, стал для неё поводом ещё раз обсудить с ребёнком финансовую дисциплину и отношение к деньгам.

