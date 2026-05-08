Рэпер Птаха рассказал, зачем стал масоном

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил, что стал масоном после долгих поисков духовной опоры. Об этом он рассказал News.ru.

По слова рэпера, о масонах распространяют много лжи. Он подчеркнул, что масоны - не сатанисты* («международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено) и «не едят детей».

«Почему я стал масоном? Потому что искал свет, хотел идти к нему и нашел этот путь», - заявил Птаха.

Ранее в СМИ появилась информация, что рэпер был избран «досточтимым мастером» московской масонской ложи. Отмечалось, что он будет возглавлять ложу в 2026–2027 годах.

Масонство зародилось в Европе в 1717 году. В России движение дважды попадало под долгие запреты: с 1822 по 1905 годы и затем в советский период.

Масоны делятся на независимые «великие ложи», каждая из которых действует в рамках своей юрисдикции. Масоны описывают свое объединение как братство, а также как благотворительный и философский институт.

