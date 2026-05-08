$74.6287.89

Рэпер Птаха рассказал, зачем стал масоном

Мария Иванова

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) заявил, что стал масоном после долгих поисков духовной опоры. Об этом он рассказал News.ru.

Рэпер Птаха рассказал, зачем стал масоном
© РИА Новости

По слова рэпера, о масонах распространяют много лжи. Он подчеркнул, что масоны - не сатанисты* («международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено) и «не едят детей».

«Почему я стал масоном? Потому что искал свет, хотел идти к нему и нашел этот путь», - заявил Птаха.

Ранее в СМИ появилась информация, что рэпер был избран «досточтимым мастером» московской масонской ложи. Отмечалось, что он будет возглавлять ложу в 2026–2027 годах. 

Масонство зародилось в Европе в 1717 году. В России движение дважды попадало под долгие запреты: с 1822 по 1905 годы и затем в советский период.

Рэпер Птаха рассказал об угрозах после слов о готовности отправиться в зону спецоперации

Масоны делятся на независимые «великие ложи», каждая из которых действует в рамках своей юрисдикции. Масоны описывают свое объединение как братство, а также как благотворительный и философский институт.

* «международное движение сатанизма» признано в России экстремистским и запрещено.