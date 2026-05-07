Квартира певицы Славы резко подорожала

Квартира певицы Славы в элитном московском комплексе подорожала на 30 миллионов рублей, но жить в ней она не захотела, сообщает «Звездач».

В июне 2024 года артистка купила лот на 33-м этаже площадью 129,9 квадратного метра с панорамным видом на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку. Стоимость без ремонта составила 119,3 миллиона рублей. К концу 2025 года певица выставила квартиру на продажу. По ее словам, изначально она хотела любоваться видами, но позднее передумала.

На момент продажи эксперты оценили квартиру в 150,5 миллиона рублей. За полтора года стоимость выросла примерно на 30 миллионов рублей, ремонт сделан не был.

Также певица продала недвижимость в центре Москвы площадью 173 квадратных метра. Изначальную цену в 140 миллионов рублей снизили на 20 миллионов, сделка закрылась примерно за 120 миллионов. Внутри — дизайнерский ремонт, высокие потолки и дорогая обстановка. Главным препятствием для продажи, по версии Славы, стал информационный фон вокруг Ларисы Долиной.