Гоше Куценко предложили кресло губернатора

Гоша Куценко делает смешное лицо, закатывает истерики и пользуется вниманием женщин. В целом ничего нового для актера в чьей фильмографии больше двух сотен фильмов и сериалов. Однако новый комедийный сериал, съемки которого стартовали в Москве и окрестностях, Куценко может считать за два. Потому что играет сразу две роли.

В новом проекте один из самых известных российских актеров перевоплотится в коррумпированного губернатора и обычного электрика. По сюжету губернатор и электрик на удивление похожи друг на друга, и большой начальник хочет этим воспользоваться. Сам он тайком уезжает транжирить нетрудовые доходы, а электрик обеспечивает иллюзию его присутствия на рабочем месте. С учетом того, что речь идет о комедии, хитрый план превращается в руины, на которых появляются обиженная губернаторским произволом жительница региона, коварная чиновничья жена, а также набор самых разных интриг и интересов.

Сценарии с административным ресурсом для Гоши Куценко далеко не экзотика. Он регулярно играет разных силовиков и чиновников. Так в «Классной Кате» актеру досталась роль мэра, а в «Домашнем аресте» (пожалуй самом смешном сериале о коррупционной чехарде и губернаторском бесстыдстве) Куценко сыграл генерала ФСБ.

Вполне возможно, что Гоше следовало бы написать книгу или читать лекции о том, как можно выпускать по десять проектов в год. Иногда кажется, что один только доктор Кулыгин из «Скорой помощи» способен забрать все время актера, но, по факту, кроме медицинского халата Куценко успевает примерять и военную форму, и сказочные наряды, и чиновничьи костюмы. Две роли в одном проекте — экзотика даже для Куценко, но продюсеры, видимо, уверены в комедийном потенциале актера с более чем тридцатилетним стажем.

Вместе с Куценко в сериале задействованы Ольга Медынич, Наташа Бардо, Анна Глаубэ, Никита Тарасов, Павел Ворожцов и другие.