Кинокомпания Бероева терпит убытки

Кинокомпания артиста Егора Бероева потеряла 1,3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о компании «Кино Поле», которая зарегистрирована в марте 2025 года. Официально она занимается производством фильмов и телепрограмм. Бероев владеет 49% доли, а контрольный пакет находится в распоряжении закрытого фонда «Агро».

За первый год существования компания не показала выручки, однако зафиксировала убыток в 1,3 млн рублей. Кроме того, у нее есть мелкая налоговая задолженность.

Сам Бероев ранее заявлял, что не готов снимать кино, которое «отвечало бы мейнстриму», а то, что сейчас показывают в кинотеатрах — «не его» продукт.

«Для меня это сложно: я не могу найти компромисс внутри себя. Пока не могу. Может быть, позже на меня "налипнут" материальные скрепы — кто знает. Надеюсь, что пройду этот путь, но смотрю на других режиссеров: не у всех получается», — заявлял артист.

Канал отмечает, что пока компания представляет собой не бизнес, а «заготовку под него с большими амбициями». Сам актер давно не новичок в сфере и имеет большой опыт режиссуры и продакшена.