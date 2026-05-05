Мособлсуд отменил приговор рэперу Гуфу

Московский областной суд отменил приговор рэперу Алексею Долматову (Гуфу), которого приговорили к одному году колонии условно за самоуправство.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщила судья.

— Приговор Наро-Фоминского городского отменить, прекратить уголовное преследование в отношении Алексея Долматова, — передает слова судьи ТАСС.

Кроме того, артисту отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Гуфу назначили наказание в феврале этого года. Один год колонии условно также получил второй фигурант дела, приятеля певца Геворк Саруханян. Артист остался недоволен назначенным ему наказанием. Он заявил, что не считает приговор справедливым. Впоследствии Гуф обжаловал решение суда.

Инцидент, за который судили Гуфа, произошел в бане в подмосковной Апрелевке в 2024 году. Тогда Долматов и Саруханян избили мужчину и украли у него IPhone 14 Pro. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о грабеже. Впоследствии статью переквалифицировали, фигурантов начали судить за самоуправство.