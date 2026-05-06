Канье Уэст выступит на стадионе «Динамо»

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Грузии в июне 2026 года. Об этом сообщила компания Starring Georgia, ставшая организатором концерта.

Афиша концерта скандального артиста, чьи последние выступления в Европе были сорваны, появилась на сайтах и билетных площадках Тбилиси.

Согласно анонсам, выступление должно пройти 12 июня на стадионе «Динамо Арена».

Ранее Канье Уэст принял решение отменить концерт во Франции на фоне критики властей. Артист заявил, что принимает ответственность за свое поведение и не хочет, чтобы из-за его ошибок страдали поклонники.