Бритни Спирс вышла из рехаба

Бритни Спирс завершила курс лечения в реабилитационном центре и, по словам её окружения, готова начать новый этап жизни. Источники Page Six сообщают, что артистка «чувствует себя здоровой, счастливой и настроена позитивно», а сам период реабилитации помог ей «обрести внутренний баланс».

После выписки артистку впервые заметили на публике — она проехалась по Калифорнии на автомобиле Mercedes-Benz G-Wagon. Очевидцы отмечают, что певица выглядела спокойной и расслабленной. По словам её окружения, сейчас она сосредоточена на восстановлении и «с надеждой смотрит в будущее».

Напомним, Спирс самостоятельно обратилась за помощью 12 апреля — вскоре после задержания за вождение в состоянии опьянения, произошедшего 4 марта. По данным СМИ, на момент инцидента она могла находиться под воздействием алкоголя и других веществ, а в её автомобиле было обнаружено неизвестное содержимое.

При этом близкие певицы подчеркивают: решение пройти лечение было осознанным и связано не только с этим эпизодом: «Это не про одно вещество — она просто поставила на первое место своё психическое здоровье», — отмечают источники.

В ближайшее время Спирс предстоит судебное разбирательство: заседание назначено на 4 мая. Ей предъявлено обвинение по делу о вождении в нетрезвом виде, которое квалифицируется как проступок. В случае признания вины певице может грозить условный срок, штрафы и обязательные курсы. При этом личное присутствие в суде не обязательно.