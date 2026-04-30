Дело Долиной передали в Лефортовский суд

Суд Московской области изменил подсудность иска Ларисы Долиной о возмещении 176 млн рублей, передав дело в Лефортовский районный суд.

Балашихинский суд Московской области принял решение о передаче иска знаменитой певицы Ларисы Долиной к курьеру мошенников Анжеле Цырульниковой и другим фигурантам дела в Лефортовский районный суд, сообщает ТАСС.

Иск касается возмещения имущественного вреда на сумму 176 млн рублей, которые были похищены у Долиной в результате мошеннических действий.

Судья огласил решение о передаче дела по подсудности, подчеркнув необходимость рассмотрения спора по месту жительства ответчика. Помощник судьи уточнила, что теперь материалы дела будут направлены в Лефортовский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Анжела Цырульникова, курьер мошенников, стала одной из ответчиц по делу, так как именно она забрала деньги у потерпевшей. Другие фигуранты дела также привлекаются к ответственности по этому иску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, курьер Анжела Цырульникова заявила, что посылки с деньгами Ларисы Долиной и других потерпевших поступали в пункт обмена криптовалюты и после пересчета зачислялись на криптокошелек.

