Раскрыта тайная страсть Долиной

Российская певица Лариса Долина вышла на красную дорожку музыкальной премии «Браво» и призналась в любви к оригинальным аксессуарам. В беседе с «Пятым каналом» артистка заявила, что различные «замки, ключики и ушки» являются ее тайной страстью.

По ее словам, при составлении образов ей куда интереснее выбирать украшения и сумки, чем сами наряды.

«У меня очень много украшений, очень много сумок. Фетиш такой, да», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что после скандала с жильем в Хамовниках Лариса Долина переехала в квартиру, где в прошлом жил обосновавшийся в России американский актер Стивен Сигал.