Пригожин прокомментировал слухи о разводе пасынка

В Сети появились слухи о разводе и проблемах в бизнесе у Арсения Шульгина — неродного сына продюсера Иосифа Пригожина.

Мужчина опроверг слухи и рассказал, что в семье Арсения все хорошо.

— Мы вместе отпраздновали позавчера годик ребенку... Они живут прекрасно, у них прекрасные отношения. У Арсения все хорошо. Это чушь собачья... Он воспитанный мальчик, он даже голос не повышает на жену, он супервоспитанный, выдержанный, — рассказал известный музыкальный продюсер.

По словам Пригожина, сейчас младший сын Валерии вместе с женой находятся в Дубае по работа. Пригожин подчеркнул, что никогда не контролировал Арсения, молодой человек живет самостоятельно, передает Aif.ru.

Продюсер также добавил, что все возникающие проблемы в бизнесе Арсений решает в правовом поле.

У певицы Валерии и музыкального продюсера Иосифа Пригожина 23 апреля родился внук. Мальчика назвали Мироном. Артистка подержала малыша на руках и, умиляясь, пыталась определить, на кого из родственников он больше похож.