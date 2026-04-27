Газманов поделился неожиданной проблемой

Певец Олег Газманов признался, что мучается от бессонницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Во время общения с журналистами на премии «Шансон года» артист признался, что почти не спал. Он отметил, что у него много эмоций во время гастрольных туров и ему тяжело успокоиться.

«Я все пробовал! И голый всегда сплю. Погулять не очень получается. Клянусь, я делал все — и физические упражнения, и моральные. Не сплю и все!», — рассказал он.

Ранее Газманов признался, что рассердился на коллегу Филиппа Киркорова из-за того, что тот исполнял его песню «Морячка». По его словам, поп-король хотел взять композицию в своей репертуар. При этом позднее Киркоров все же спел песню на юбилейном концерте Газманова.