Юрий Лоза разрешил себя снимать

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что не запрещает зрителям съемку на телефон во время концертов. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Автор хита «Плот» отметил, что невозможно проконтролировать, ведется ли съемка. При этом он подчеркнул, что недопустимо прерывать выступление из-за того, что поклонники включили камеры.

«Если бы я демонстративно обижался на поведение зрителей, сорвал бы треть своих клубных выступлений», — пояснил артист.

Лоза добавил, что запрет на съемку является бесполезным, поскольку публика найдет способ его обойти. В то же время это навредит качеству фото и видео и не пойдет на пользу исполнителю.

«Им съемка нужна для того, чтобы показать своим: "Я вон где был". Они же не за песнями ходят, а чтобы потусоваться», — заключил музыкант.

Ранее Лоза указал на отсутствие доказательств полетов человека в космос и существования неопознанных летающих объектов. Он отметил, что при отсутствии реальных подтверждений нельзя верить в подобную информацию.