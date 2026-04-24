Покров и Бабич готовятся стать родителями

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич, недавно официально оформившие брак, готовятся к пышному торжеству 4 июня, на которое приглашены 90 гостей. Сам Бабич признался, что позвал также Криштиану Роналду с женой, увеличив список до 92 человек, пишет «Звездач».

Но планы пары не ограничиваются свадьбой — блогер заявил, что хочет двойню, и детская комната в их доме уже предусмотрена. По словам Бабича, он жалеет, что не сделал предложение раньше, и чувствует себя повзрослевшим.

Гендерпати, по его мнению, должно стать отдельным праздником. Пока в будущей детской будет кабинет с компьютерным столом, но позже его переделают. Говоря о подарках, блогер был краток: лучше дарить деньги, поскольку сервизы не нужны.

Бабич появился на свет в Кривом Роге, расположенном на территории Украины. Получив известность, он перебрался в Москву. С началом специальной операции он вместе с блогером Даней Милохиным отправился в США, а затем — в Армению. Бабич в 2024 году говорил о своем стремлении вернуться в Россию. Он неоднократно признавался, что сожалеет о своем отъезде из страны и мечтает как можно скорее вернуться на родину.

В марте 2025 года Бабич заявил, что подал документы на оформление российского гражданства. В декабре того же года стало известно, что украинский блогер-миллионник получил российское гражданство и открыл свой бизнес в РФ.