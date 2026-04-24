В России арестовали Слепакова*

Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

По ходатайству следователя избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента передачи Слепакова правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации на территорию страны либо с момента его фактического задержания. В пресс-службе предоставили видео из зала суда.

На кадрах виден адвокат подсудимого, рядом пустой стул клиента, судья оглашает решение об аресте Слепакова.

Следователи просили о его аресте в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. Комику заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск. По данным СК, Слепакова дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иностранного агента. Уехав из страны, комик распространил в соцсети материалы без маркировки. О возбуждении дела стало известно 9 апреля.

* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.